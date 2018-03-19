В течение 18-19 марта 2018 глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Павел Климкин будет находиться в Брюсселе, где запланирована встреча с Генеральным Секретарем Йенсом Столтенбергом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украины.

"Во время визита в Брюссель министр проведет встречу с генеральным гекретарем Йенсом Столтенбергом", - сообщили в .

Также Павел Климкин примет участие в публичном мероприятии Центра европейской политики (EPC) "Строя безопасную и прочную Украины: прогресс и вызовы", передает со ссылкой на .

В рамках визита запланировано участие Климкина во встрече в формате "Группа друзей Украины в ЕС + Украина" на уровне глав внешнеполитических ведомств государств-членов Евросоюза (ЕС) при участии Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини.

Кроме того, программой предусмотрены встречи министра с первым вице-президентом Европейской комиссии по вопросам лучшего управления, межинституционных отношений и верховенства права Франсом Тиммерманс, Комиссаром ЕС по вопросам ЕПС и переговоров по расширению Йоганнесом Ханом, отдельными министрами иностранных дел ЕС.

Напомним, ранее президент Украины отдал распоряжение готовить проект поправок в Конституцию, который закрепит стремление Украины к вступлению в и в ЕС.

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