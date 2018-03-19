15 марта Валерию Гонтареву уволили с должности главы Национального банка Украины. Решение поддержали 342 народных депутата. Чем запомнится Гонтарева на своем посту рассказали эксперты,передает со ссылкой на .

Алексей Кущ, финансовый аналитик:

" - случайная глава Нацбанка. Ее руководство запомнится инфляцией и девальвацией гривны. А также пиковым курсом доллара в 30 гривен. Президенту требовалась доверенное и надежная лицо на этом посту. Она всю жизнь работала инвестиционным банкиром. В мире назначать руководителями центральных банков после такой должности считается дурным тоном. У них совсем другие подходы к работе. Как результат, около 16% ввп потрачено на очистку банковской системы от ненадежных банков. Эти средства можно было вложить в настоящие медицинские или пенсинные реформы.

Сейчас 60% активов сосредоточены в государственных банках. Государство потратило десятки миллиардов гривен, в том числе около 80 млд грн в Фонд гарантирования и почти 140 млрд грн на капитализацию Приватбанка ".

Тарас Загородний, экономист, политолог:

"Оценка работы Гонтаревой по 5-балльной системе - единица. Деятельность Нацбанка была непрофессиональной. Происходил грабеж банков с украинским капиталом в пользу российских и иностранных учреждений. Был осуществлен перерасчет собственности. Создавались временные администрации в банках, которые не нуждались в особой помощи. Была непрозрачной система рефинансирования. У банков исчезло около 400 млрд. Эти деньги не инвестированы в украинскую экономику и не возвращены юридическим лицам.

действительно превратился в "английскую королеву", которая вообще ничем не занимается в стране. На западе главная функция всех банков - поддержка занятости населения. также мог стимулировать кредитование. Выдавать долгосрочные ссуды под реальные проекты. Этого не сделали. Из-за манипуляций с учетной ставкой вся финансовая система замкнулась на финансовом секторе. Финансисты кредитуют государство и загоняют в долги. Реальный сектор не работает, его кредитовать вообще не выгодно. Это убивает экономику.

Необходимо провести реальное расследование деятельности Гонтаревой. Через нее и ее команду экономика понесла наибольшие расходы. в своей речи очень хитро отметил, что никто не давал никому указаний. Это означает, что Гонтарева за все будет отвечать сама ".

возглавила 19 июня 2014. Тогда за ее назначение проголосовали 349 народных депутатов. Она заявила о намерениях кардинально реформировать банковскую систему Украины. За период ее работы национализировал . Из 180 банков в 2014 году по официальной статистике осталось 92. Гонтарева назвала это очищение банковской системы. Возобновила сотрудничество с .

10 апреля 2017 Гонтарева подала заявление об отставке с должности главы по собственному желанию с 10 мая. С тех пор она находилась в отпуске. До назначения нового главы Нацбанком руководил ее первый заместитель Яков Смолий.

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