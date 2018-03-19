Международные партнеры Украины не признают "выборы" президента России в оккупированном Крыму. Об этом сказал президент Украины во время визита в Кувейт, передает пресс-служба главы государства.

"Конечно, мы наблюдаем и незаконные выборы - выборы президента Российской Федерации. Незаконные на территории оккупированного Крыма", - подчеркнул Порошенко,передает со ссылкой на .

Президент сообщил, что последние несколько дней у него были интенсивные международные контакты.

"И мы получили заверения о непризнании выборов президента России в Крыму. Единственный президент, которого будет выбирать Крым, будет президент Украины. Я по этому поводу не сомневаюсь ", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, как сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, во время выборов президента России сегодня, 18 марта 2018 года, на избирательных участках в оккупированном Крыму наблюдается низкая явка.

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