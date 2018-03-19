В Великобритании заявили, что имеют доказательства изготовление Россией нервно-паралитического вещества "Новичок", который использовали для отравления Скрипаля.

Заявление об этом сделал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в эфире BBC,передает со ссылкой на .

Кроме того, британский министр заявил, что Россия не только изготовляла, но и накапливала ядовитое вещество. В России также изучали различные методы и варианты использования "Новичка".

"У нас действительно есть доказательства того, что в течение последних 10 лет Россия не только изучала способы доставки нервно-паралитических веществ с целью покушения на жизнь, но и производила" Новичок ", а также создавала его запасы", - сказал Борис Джонсон.

Великобритания обвинила Россию в отравлении шпиона-беженца Скрипаля. Это повлекло тяжкие дипломатические отношения между странами. Россия объявила персонами нон грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании. Также прекратила деятельность Британского Совета на территории . Подобные действия совершило и правительство Великобритании.

Британия ответила отказом на требование России о предоставлении доступа к экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, который находится в больнице после отравления нервно-паралитическим веществом, заявили в посольстве в Лондоне.

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