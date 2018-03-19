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|ДТП в столице: грузовик врезался в трамвай с людьми
|19.03.2018 02:26
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В Дарницком районе столицы сегодня, 18 марта, произошла серьезная с грузовиком и трамваем.
В последнем находились десятки людей, передает со ссылкой на .
Транспортное происшествие произошло на перекрестке Харьковского шоссе и Тростянецкой. Водитель грузовика хотел проскочить перед трамваем, но не успел и врезался в его кабину. Во время аварии в салоне общественного транспорта было около 30 пассажиров. К счастью, трамвай двигался с небольшой скоростью, следовательно серьезно никто не пострадал. Врачи "скорой помощи" оказали пострадавшим первую медицинскую помощь, в госпитализации никто не нуждался.