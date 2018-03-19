Руководство Омского государственного технического университета заставляло студентов идти на выборы.

Проректор по внеучебной работе Ольга Кузнецова заставляла учеников голосовать. Это официально подтвердил глава областного изберкома Алексей Нестеренко. Делала это "из добрых побуждений", убежден он. Об этом передает со ссылкой на .

"Родители считают, что их дети бестолковые, и из добрых побуждений суют им кашу в рот, потому что это полезно для здоровья. Так и воспитатели поступают со студентами", - прокомментировал он.

Студент Самарского государственного медицинского университета рассказал, что декан педиатрического факультета Игорь Макаров и его заместитель Виталий Жирнов контролируют явку студентов факультета на избирательных участках. Записи разговоров об этом передал сайту Медуза.

Из Санкт-Петербурга поступает информация, что педколлектив разрабатывает целый план по привлечению студентов может выборов. Ответственными за это кураторы групп. Так называемые "активисты" ходят по общежитию и угрожают выселением тем студентам, которые не придут на выборы.

Также в Питере на избирательные участки массово свозят бездомных. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на членов избирательного участка. Наиболее массовые потоки избирателей без места жительства зарегистрированы в 10:00 и 15:00. На 16:30 на участке проголосовало 347 человек без регистрации в городе.

Лидером по нарушениям избирательного законодательства в России стала Республика Дагестан - один из субъектов . Об этом сообщает "Кавказский узел".

Там происходят массовые фальсификации с вбрасывания бюллетеней. На общественных наблюдателей давят члены избирательной комиссии, полиция и местные "титушки". Дело доходит до угроз и применения физической силы. Им запрещают вести видеосъемку нарушений, силой выводят с территории избирательных участков (это осуществляют в том числе правоохранители) или нападают прямо в помещении для голосования.

В Сибири в мусор выбросили целую пачку бюллетеней с отметкой за Путина. Их должны были бросить в урну на участке, предполагают активисты.

Какому то идиоту поручили сделать вброс а он просто выкинул бюллетени. Догадаетесь за кого были голоса?!

Правозащитники фиксируют новые факты принуждения жителей оккупированного Крыма к участию в завтрашних выборах президента России. Руководителей двух крупных предприятий Керчи, в которых работает более 100 сотрудников, "обязали обеспечить явку своих подчиненных на выборы (без указания за кого голосовать)", передает Крым.Реалии.

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