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|Ворота монастыря Московского патриархата облили красной краской
|19.03.2018 03:06
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В Балте, что в Одесской области, неизвестные облили красной краской ворота Свято-Покровского Балтско-Феодосиевского мужского монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщили на официальном сайте епархии.
Священнослужители монастыря случай не прокомментировали,передает со ссылкой на .
До этого представители епархии были недовольны отсутствием внимания к ним местных властей. В частности, жаловались, что их перестали приглашать на официальные мероприятия, передает "Эспрессо".
Неизвестные подожгли храм Преображения Господня, который находится в Оболонском районе . Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли здание. В Информационно-просветительском отделе УПЦ МП добавляют, что храм получил значительные повреждения и нуждается в ремонте.