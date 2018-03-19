В Балте, что в Одесской области, неизвестные облили красной краской ворота Свято-Покровского Балтско-Феодосиевского мужского монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщили на официальном сайте епархии.

Священнослужители монастыря случай не прокомментировали,передает со ссылкой на .

До этого представители епархии были недовольны отсутствием внимания к ним местных властей. В частности, жаловались, что их перестали приглашать на официальные мероприятия, передает "Эспрессо".

Неизвестные подожгли храм Преображения Господня, который находится в Оболонском районе . Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли здание. В Информационно-просветительском отделе УПЦ МП добавляют, что храм получил значительные повреждения и нуждается в ремонте.

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