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|Компания Джона Хенесси планирует выпустить суперскоростное авто
|19.03.2018 03:21
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Компания Джона Хенесси планирует разработать суперскоростной автомобиль.
Об этом передает со ссылкой на .
Ранее автопроизводитель уже представил суперкар Venom GT, который назвали одним из самых быстрых на планете. Однако Хенесси решил усовершенствовать автомобиль и выпустить Venom F5. Суперкар планируют оборудовать 8-литровым двигателем с четырьмя турбинами на 1600 лошадиных сил, это должно позволить машине разгоняться до 480 км час. Разработчики хотят сделать автомобиль комфортным и легкоуправляемым на больших скоростях.
Компания выпустит 24 экземпляра суперкара Venom F5, цена одного автомобиля будет составлять 1,6 млн $. Однако уже зачет 12 автомобилей забронировали и внесли за них плату.
Южнокорейский бренд Kia продемонстрировал интерьер седана K900, который уже назвали самым комфортным. Новую модель Kia была создана вместе коллективами главного дизайн-центра компании в Южной Корее и калифорнийской дизайн-студии KIA.