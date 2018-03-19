договорился об упрощении визового режима с Кувейтом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

прибыл сегодня в Кувейт с официальным визитом. Провел переговоры с эмиром этой страны шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом,передает со ссылкой на .

Глава государства выразил благодарность кувейтском руководству за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Лидеры двух стран обсудили возможность более тесного сотрудничества в рамках международных организаций. Речь шла также о перспективах взаимодействия в рамках непостоянного членства Кувейта в СБ в 2018-2019 годах. В частности по вопросу миротворческой миссии на оккупированной части Донбасса. Также членства Украины в Совете по правам человека в 2018-2020 годах.

В свою очередь эмир Кувейта заверил, что выступает против любой агрессии в отношении государств.

Порошенко и Сабах Аль-Ахмад договорились об упрощении визового режима на основе взаимности. Украина включат в перечень государств, гражданам которых визы оформляются в международном аэропорту Кувейта или в электронном виде.

Президент дал поручение подготовить проект поправок в Конституцию, которые закрепят устремления Украины к членству в и Европейском Союзе.

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