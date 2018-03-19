Неполитические Сводки
|В Китае хотят запретить стриптиз на похоронах
|19.03.2018 04:15
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КНР решило запретить стриптиз и другие непристойные
представления на похоронах, свадьбах и праздниках китайского нового
года. Об этом передает со ссылкой на .
Попытки искоренить традицию уже предпринимались в 2006 и 2015 годах. В 2006-м полиция задержала лидеров пяти стриптиз-сервисов, которые обслуживали похороны фермера в провинции Цзянсу. А в 2015-м кампании по прекращению публичного велись в социальных сетях. Организатор выступления получил 15 суток тюрьмы и штраф в 70 тыс. Юаней (около $ 11, 3).
На железнодорожной станции китайского округа Баотоу на камеры поезд-призрак. Феномен до сих пор остается без логического объяснения.