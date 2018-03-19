КНР решило запретить стриптиз и другие непристойные представления на похоронах, свадьбах и праздниках китайского нового года. Об этом передает со ссылкой на .

Правительство Китая убежден, что подобные номера развращают граждан страны. Также стриптиз могут увидеть дети.

открыло горячие линии в провинции Хэнань, Аньхой, Цзянсу и Хэбэй. За каждую подтвержденную заявление предлагается денежное вознаграждение.

Практика приглашать на похороны стриптизерш и певцов зародилась на Тайване в 1980-х годах. Сельские жители нанимали танцовщиц, чтобы на похороны пришло как можно больше людей. Это считалось признаком уважения покойного и залогом его покоя в потустороннем мире.

Попытки искоренить традицию уже предпринимались в 2006 и 2015 годах. В 2006-м полиция задержала лидеров пяти стриптиз-сервисов, которые обслуживали похороны фермера в провинции Цзянсу. А в 2015-м кампании по прекращению публичного велись в социальных сетях. Организатор выступления получил 15 суток тюрьмы и штраф в 70 тыс. Юаней (около $ 11, 3).

На железнодорожной станции китайского округа Баотоу на камеры поезд-призрак. Феномен до сих пор остается без логического объяснения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира