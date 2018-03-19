12-летняя Марина Пустовит, которую нашли мертвой возле недостроенного дома в Святошинском районе столицы, покончила с собой из-за неразделенной любви.

Об этом написала в записке, которую правоохранители обнаружили у нее в кармане, сообщила начальник отдела ювенальной превенции ГУ Нацполиции Оксана Поплавская, передает со ссылкой на .

Отмечается, что девочке нравился мальчик из ее школы, однако на чувство школьницы он не ответил взаимностью. Перед самоубийством Марина полутора суток сидела в недострое. А потом поднялась на 23 этаж и прыгнула.

В школе рассказали, что Марина была отличницей. Но в какой-то момент ее поведение изменилось. Она начала прогуливать уроки, стала получать плохие оценки. Скорее только, это все происходило как раз из-за неразделенной любви.

16 марта в на территории стройплощадки нашли тело 12 - летней Марины Пустовит. Обнаружили у недостроенного дома в Святошинском районе столицы на проспекте Победы, 133. Девочка ушла из дома 14 марта. С тех пор ее разыскивали родители и полиция. В семье были хорошие доверительные отношения. Конфликтов с родителями не было. В так называемые "группы смерти" она тоже не входила.

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