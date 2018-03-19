18 марта в Российской Федерации состоялись выборы президента.

Фаворитом называли действующего президента Владимира Путина,передает со ссылкой на .

Вот как проводилось голосование в Украине.

Министерство иностранных дел России обратилось в украинский еще в феврале с просьбой разрешить открыть избирательные участки. Украинское ведомство ответило, что согласие будет, если закроются участки в оккупированном Крыму.

16 марта глава предупредил, что россиянам будет закрыт доступ к посольств на территории Украины в день голосования. Объяснял, что пошел на такие меры после того, как Россия отказалась отменять выборы президента на территории включенного Крыму.

Как стало известно, проголосовать смогли только дипломаты, работающие в дипломатических представительствах.

Посольство в Украине: полиция перекрыла Воздухофлотский проспект на подъезде к зданию. Организовали периметр с специальной сетки, ее окружили нацгвардейцы. В середину пускали только владельцев дипломатических паспортов Российской Федерации. В посольство в день выборов попыталось пройти около 10 человек, но их не пропустили.

Консульство РФ: В 15:00 в диппредставительства на ул. Старонаводницкой пришли активисты добровольного движения ОУН Николая Кохановского. Но проход в консульство в начале улицы перекрыли нацгвардейцы. Несмотря на них, забросали консульство яйцами. Швыряли их через головы силовиков.

Активисты повесили на сетку баннер "Смерть России!".

Львов

В Львове также полиция и активисты заблокировали консульство на ул. Максимилиановской. Вход огородили забором, вокруг которого протестующие стоят с плакатами: "Ни одного голоса оккупанту", "Крым - это Украина", "Чемодан-вокзал-Россия", "Выборов Путина здесь не будет".

Несколько пожилых людей все же попытались пройти в консульство, однако активисты их не пропустили. Во время блокировки сожгли бумажный "Кремль".

Одесса

Полутора десятков сотрудников полиции перекрыли доступ и проезд к зданию генкосульства в Одессе. По их словам, проезд через границу могут осуществлять только жители близлежащих домов.

Впоследствии появилась информация, что в 8:00 поступило сообщение о заминировании территории Гагаринского плато, где расположено здание генконсульства. Но информация не подтвердилась. У входа на улицу собралось несколько десятков националистов, тролили россиян, пришедших голосовать.

Харьков

В Харькове Также вход в консульство заблокировали полицейские и актитвисты. Последние принеси в российское консульство стилизованый гроб с куклой в середине.

Несмотря на запрет украинских властей к российской дипломатической учреждения приходили граждане с намерением принять участие в выборах президента России. Но их не пустили правоохранители.

Несмотря на все заявления, в открыли избирательные участки в аннексирована Крыму. Незаконно сформировали 27 территориальных избирательных комиссий, 1164 участковых избирательных комиссий, в Севастополе - 4 территориальные избирательные комиссии и 181 участковую избирательную комиссию. В общем к выборам привлекли более 10 тыс. членов так называемых избирательных комиссий. Всего на них может прийти 1,5 млн избирателей.

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