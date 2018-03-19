Лео Месси на этой неделе феерив в Лиге Чемпионов, действительно самостоятельно вынес "" и вывел свою команду в 1/4 ЛЧ. Поездом матча, Лео дважды унизил голкипера гостей Тибо Куртуа.

Уже на третьей минуте матча Месси оставил в дураках защиту "аристократов" и прокатил мяч между ног голкиперу,передает со ссылкой на .

А ровно через час игрового времени, на 63 минуте Лео оформил дубль, и снова между ног Куртуа.

Лионеля есть кому вдохновлять. Буквально за несколько дней до матча, его жена Антонелла Рокуццо родила ему третьего ребенка. Родители назвали сына Чиро.

В супругов уже есть двое детей. 5-летний Тьяго и 2-летний Метео. Лео и Антонелла были знакомы с самого детства. Она уроженка города Росарио, их родители дружили, а сам Лео в детстве играл на поле вместе с кузеном Антонелло.

16 октября 2004 17-летний аргентинец дебютировал во взрослой команде в матче против "Эспаньола", став третьим самым молодым игроком, играл за "Барселону". Затем впервые сыграл в еврокубках - в Последние являются туре груопового этапа Лиги чемпионов против Донецкого "Шахтера" лео отыграл весь матч. Свой первый гол в чемпионате в основном составе забил 1 мая 2005 года в матче против "Альбасете". Этот гол сделал его самым молодым игроком команды, забивал в официальных матчах. Шаг за шагом Лео давал всем понять, что он не просто игрок, а как его сейчас называют "инопланетянин".

В 2009 аргентинец выиграл свой первый "Золотой мяч". Обогнав своего извечного соперника из Мадридского "Реала". Однако это было только начало. Последующие годы, Лео не давал ни единого шанса своим конкурентам и 4 раза подряд выиграл значительный индивидуальный трофей.



А в эту среду Месси забил свой 100 гол в Лиге Чемпионов!

Сегодня, в матче 29 тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" на своем поле спокойно обыграла "Атлетик" со счетом 2:0. Второй гол в ворота гостей забил Лионель Месси.

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