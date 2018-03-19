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|Норвегия поддержала бойкот российских выборов в оккупированном Крыму
|19.03.2018 05:38
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Норвегия не будет признавать результаты выборов президента в оккупированном Кримсьоком полуострове.
Заявление об этом сделал норвежское в Twitter.
"Норвегия не признает российских президентских выборов в Крыму. Норвегия будет продолжать поддерживать политику ЕС по непризнания аннексии Крыма", - говорится в сообщении,передает со ссылкой на .
Ранее президент Украины призвал бойкотировать российские выборы в Крыму и не признавать их результат. Более того, прокуратура АР Крым пообещала наказывать тех, кто будет причастен к организации незаконного голосования за президента России на территории полуострова 18 марта.
Правозащитники фиксируют новые факты принуждения жителей оккупированного Крыма к участию в выборах президента России, людей заставляют голосовать работодатели.