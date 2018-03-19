Норвегия не будет признавать результаты выборов президента в оккупированном Кримсьоком полуострове.

Заявление об этом сделал норвежское в Twitter.

"Норвегия не признает российских президентских выборов в Крыму. Норвегия будет продолжать поддерживать политику ЕС по непризнания аннексии Крыма", - говорится в сообщении,передает со ссылкой на .

Ранее президент Украины призвал бойкотировать российские выборы в Крыму и не признавать их результат. Более того, прокуратура АР Крым пообещала наказывать тех, кто будет причастен к организации незаконного голосования за президента России на территории полуострова 18 марта.

Правозащитники фиксируют новые факты принуждения жителей оккупированного Крыма к участию в выборах президента России, людей заставляют голосовать работодатели.

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