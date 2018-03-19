В Нацбанке презентовали стратегические цели центрального банка на среднесрочный период.

" имеет четкое видение и программу. Мы продолжим работать на обеспечение ценовой и финансовой стабильности, вместе с финансовым сектором помогать экономическому росту", - заявил глава Национального банка Яков Смолий, сообщили в пресс-службе .

По его словам, были проанализированы потребности участников финансовой экосистемы. Также условия среды, в которой они работают, и тенденции, которые будут влиять на экосистему в будущем. На базе этого было создано стратегию - дорожную карту, которой будет руководствоваться ближайшие годы для достижения определенных целей,передает со ссылкой на .

"Стратегия Нацбанка включает стабильную, прозрачную и эффективную банковскую систему, возобновление кредитования. Также эффективное регулирование финансового сектора, свободное движение капитала и финансовуя инклюзию. Кроме этого, поставил цель стать современным, открытым, независимым, эффективным центральным банком", - подчеркнул Смолий .

15 марта поддержала освобождение Валерии Гонтаревой с должности главы Нацбанка. На эту должность назначили Якова Смолия. Который уже 10 месяцев исполнял обязанности главы .

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