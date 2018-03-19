Полузащитник "Барселоны" Андре Гомеш дал откровенное интервью по поводу своих проблем в каталонском клубе,передает со ссылкой на .

Чемпион Европы 2016 летом того же года перешел в Барселону из Валенсии за 35 млн евро, а еще 20 записаны как потенциальные бонусы за успешные выступления. Андре Гомеш сыграл 72 матча за Барсу, но 3 гола и 4 ассиста является мизерным показателем для креативного 24-летнего полузащитника. Даже в "Валенсии" за похожий игровой отрезок его показатели были вдвое лучше. Португалец должен был быть идеальной частью схемы Луис Энрике, а стал жертвой настоящей травли на "Камп Ноу". Каждое его хорошее действие сопровождается ироничными аплодисментами каталонских фанатов. Андре чувствует себя подавленным, а также звонок поддержки президента Бартомеу и слова главного тренера Вальверде не помогают ему.

Я разговариваю с друзьями, и они говорят мне: "Ты играешь с ручным тормозом"



"Первые 6 месяцев в Барселоне были хорошими, но позже все изменилось. Возможно, это будет не очень корректно сказано, но играть за Барсу стало для меня адом в определенной степени. Я - слишком большой перфекционист, не терплю ошибок и бываю очень самокритичным. Я разговариваю с друзьями, и они говорят мне: "Ты играешь с ручным тормозом". и самое трудное - понимать это все. Меня раздражает, когда говорят, что я способен играть намного лучше. я сижу и думаю: "Тогда почему я этого не делаю? ", - убивается Гомеш.

Андре рассказал, что чувствует себя нащасливим в клубе и постоянно корит себя за допущенные ошибки.

Я привык нормально жить в команде, которая находится под давлением. Однако не могу справиться с давлением, направленным исключительно на меня.



"Чувствую себя плохо на поле и не радуюсь игре. Я начал чувствовать огромное давление. Я привык нормально жить в команде, которая находится под давлением. Однако не могу справиться с давлением, направленным исключительно на меня. Во время тренировок я чувствую большой покой, мне комфортно работать с партнерами. Хотя иногда случается, что теряю веру в себя даже на тренировках, и это видно всем. это ощущение страдания преследует меня. Например, я сыграл матч день-два назад, и в моей голове он все еще продолжается, не могу перевернуть страницу и пойти дальше ", - сказал пивзахиснык.

Андре говорит что слишком много думает, и именно это мешает ему реализовывать свой потенциал.

"Мне очень повредило много думать. Думаю о плохих вещах, а потом отчаянно пытаюсь собраться. Мои партнеры очень стараются помочь мне, но на поле у ​​меня ничего не получается так, как хочу. Я не могу разобраться. Стыдно выходить на улицу, а потом взрываюсь Я замыкаюсь в себе, не могу избавиться от подавленности. как следствие, ни с кем не разговариваю, не хочу никому мешать. Я как бы чувствую себя пристыженным. Не раз у меня возникали мысли, что не хочу выходить на улицу. Желаю избежать человеческих взглядов, потому что через стыд боюсь выходить на ули это. Держу все в себе, а потом взрываюсь. Во мне накапливается злость. Работаю физически и ментально, чтобы выйти за эти пределы. Хочу прежде только быть собой ", - приводит перевод интервью football24.ua.



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