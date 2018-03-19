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|"Это ад, мне стыдно выходить на улицу" - полузащитник "Барселоны" о своей депрессии
|19.03.2018 07:13
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Полузащитник "Барселоны" Андре Гомеш дал откровенное интервью по поводу своих проблем в каталонском клубе,передает со ссылкой на .
Чемпион Европы 2016 летом того же года перешел в Барселону из Валенсии за 35 млн евро, а еще 20 записаны как потенциальные бонусы за успешные выступления. Андре Гомеш сыграл 72 матча за Барсу, но 3 гола и 4 ассиста является мизерным показателем для креативного 24-летнего полузащитника. Даже в "Валенсии" за похожий игровой отрезок его показатели были вдвое лучше. Португалец должен был быть идеальной частью схемы Луис Энрике, а стал жертвой настоящей травли на "Камп Ноу". Каждое его хорошее действие сопровождается ироничными аплодисментами каталонских фанатов. Андре чувствует себя подавленным, а также звонок поддержки президента Бартомеу и слова главного тренера Вальверде не помогают ему.
Я разговариваю с друзьями, и они говорят мне: "Ты играешь с ручным тормозом"
Андре рассказал, что чувствует себя нащасливим в клубе и постоянно корит себя за допущенные ошибки.
Я привык нормально жить в команде, которая находится под давлением. Однако не могу справиться с давлением, направленным исключительно на меня.
Андре говорит что слишком много думает, и именно это мешает ему реализовывать свой потенциал.
"Мне очень повредило много думать. Думаю о плохих вещах, а потом отчаянно пытаюсь собраться. Мои партнеры очень стараются помочь мне, но на поле у меня ничего не получается так, как хочу. Я не могу разобраться. Стыдно выходить на улицу, а потом взрываюсь Я замыкаюсь в себе, не могу избавиться от подавленности. как следствие, ни с кем не разговариваю, не хочу никому мешать. Я как бы чувствую себя пристыженным. Не раз у меня возникали мысли, что не хочу выходить на улицу. Желаю избежать человеческих взглядов, потому что через стыд боюсь выходить на ули это. Держу все в себе, а потом взрываюсь. Во мне накапливается злость. Работаю физически и ментально, чтобы выйти за эти пределы. Хочу прежде только быть собой ", - приводит перевод интервью football24.ua.