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|19.03.2018 08:06
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будет участвовать в президентских выборах, а его партия "Самопомощь" - в парламентских.
Об этом политик заявил на XIV съезде партии, передает пресс-служба.
"Мы строим партию, которая в ближайшее время примет активное участие в президентской и парламентской кампании", - сказал .
По мнению политика, украинцы потеряли свою страну не заметив когда и как это произошло. Поэтому его задача и задача партии это вернуть страну гражданам. Украину нужно спасать считает, ,передает со ссылкой на .
"Мы можем долго гордиться нашей историей и культурой, победами спортсменов и красотой языка. Но факты вещь безжалостная. Перед нами стоит большой вызов - вывести самую бедную страну Европы из глубокого упадка и деградации. Остановить отток талантливых и трудолюбивых граждан, массово покидают Украину. Убедить молодежь поверить в то, что именно здесь, на этой земле они могут построить свое будущее ", - подчеркнул политик.
По мнению Виктора , Порошенко не победит на предстоящих президентских выборах. Кроме того, политик назвал главную проблему украинського президента.