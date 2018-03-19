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|Погода на понедельник: какие города завалит снегом, где ударят морозы
|19.03.2018 09:14
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В понедельник, 19 марта, снег основательно переместится на юго-восток – эпицентр снегопадов можно будет наблюдать в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях. В Запорожской, Донецкой, Луганской областях будет коктейль из дождя со снегом, пишет со ссылкой на .
Сайт Укргидрометцентра прогнозирует в до 12 градусов мороза ночью и снег все выходные.
Сайт "Синоптик" предсказывает от 3 до 9 градусов мороза, снег, пасмурную погоду в субботу и переменную облачность в воскресенье.
Gismeteo более пессимистичен: оба выходных пасмурно, снег, до 12 градусов мороза.
Сайт weather.com также прогнозирует 9-12 градусов мороза и небольшие проблески солнца днем в воскресенье. В оба дня будет идти снег.