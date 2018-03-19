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Погода на понедельник: какие города завалит снегом, где ударят морозы
19.03.2018 09:14
Погода на понедельник: какие города завалит снегом, где ударят морозы По теме:

В понедельник, 19 марта, снег основательно переместится на юго-восток – эпицентр снегопадов можно будет наблюдать в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях. В Запорожской, Донецкой, Луганской областях будет коктейль из дождя со снегом, пишет  со ссылкой на .

Сайт Укргидрометцентра прогнозирует в до 12 градусов мороза ночью и снег все выходные.

Сайт "Синоптик" предсказывает от 3 до 9 градусов мороза, снег, пасмурную погоду в субботу и переменную облачность в воскресенье.

Gismeteo более пессимистичен: оба выходных пасмурно, снег, до 12 градусов мороза.

Сайт weather.com также прогнозирует 9-12 градусов мороза и небольшие проблески солнца днем в воскресенье. В оба дня будет идти снег.







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