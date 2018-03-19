Граждане России не обращались по поводу нарушений их избирательных прав в Украине в день голосования на выборах президента . Об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека , сообщает пресс-служба ее ведомства.

По словам омбудсмена, 18 марта к ней обратилась Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова относительно недопуска граждан на избирательные участки в российских дипломатических учреждениях на территории Украины, передает со ссылкой на .

Денисова рассказала, что поручила региональным представителям Уполномоченного в областях проверить эту информацию.

"По результатам выезда к российским дипломатическим и консульским учреждениям, региональные представители Уполномоченного в Одесской, Львовской, Харьковской и Черниговской областях и в г. проинформировали, что нарушений недопуска обнаружено не было. Граждане не обращались по поводу нарушений их избирательных прав к региональным представителям или в центральный офис Уполномоченного", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в заявили, что голосование россиян на президентских выборах на территории Украины должно определяться двусторонними соглашениями между Москвой и Киевом из-за отсутствия международных стандартов в этой области.

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