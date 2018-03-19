В на Майдане Независимости установили металлические конструкции с плакатами - это новая инсталляция от Администрации Президента. Вот только надписи на плакатах оказались несколько необычными, сообщает со ссылкой на .

На конструкциях, которые перегораживают площадь, размещенные растяжки с многочисленными надписями. Среди них "Ялта – наш!", "Алупка – наш!", "Партенит – наш!", "Севастополь – наш!" и тому подобное. Такое использование лозунгов – прямая отсылка к российско-пропагандистскому лозунгу "Крым – наш", с которым оккупанты аннексировали украинский полуостров в 2014 году.

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