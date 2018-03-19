Важной вехой смены сезонов является день весеннего равноденствия, астрономическое начало весны. Как известно, весной день увеличивается, а ночь укорачивается, пишет со ссылкой на .

И 20 - 21 марта наступает момент, когда длительности дня и ночи оказываются равны. Такой день называется днем весеннего равноденствия.

Что можно и нельзя делать в День весеннего равноденствия 20 марта

Говорят, что собственные мысли в этот день влияют на то, что будет происходить с человеком в ближайшее время. Поэтому надо думать только о хорошем и загадывать позитивные желания.

Нельзя выяснять отношения, начинать конфликты, это привет к разрушению отношений. Эмоции гнева и агрессия приведет к появлению энергии разрушения в жизни, следовательно их следует избегать.

Также в этот день хорошо почитать предков, веселиться, встречать обновление природы, ходить в гости и дарить другим позитивное настроение. Отлично, если есть возможность приготовить выпечку. Угощение дают близким людям, друзьям и относят в дар предкам.

Проводить очищающие медитации, а также практики на увеличение энергии, помогающие сохранить здоровье и бодрость на следующие месяцы.

Сам дом следует очистить от негативной энергии. Для этого используются горящие свечи, окропление священный водой, окуривание травами. Обязательно нужно сделать уборку в доме, убрать мусор и избавиться от ненужных вещей.

Этот день является уникальным моментом, помогающим исправить накопившиеся ошибки, простить самые тяжелые обиды и самим получить прощение.

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