В платежках украинцев за газ исчезнут единицы объема – кубометры, вместо них будут указываться только энергетические единицы – мегаджоули (МДж), киловатты в час (кВт-ч) или гигакалории (Гкал).

Об этом сообщает ПАО "" – оператора газотранспортной системы Украины, передает .

Новая система будет внедрена в рамках перехода страны на европейские стандарты учета энергоресурсов, говорится в сообщении.

"Впереди нас ждут большие перемены - Украина должна перейти от старых советских стандартов к новым, принятым в странах ЕС. Например, если мы сейчас измеряем газ в кубических метрах, то в будущем перейдем на энергетические единицы - в МДж или кВт * ч или Гкал.















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