Так называемый «совет» так называемых «министров» (оккупационная администрация) ОРЛО внес изменения в «порядок госрегистрации и снятия с учета транспортных средств, предназначенных для эксплуатации на улицах и автомобильных дорогах общего пользования», пишет , передает

Теперь на территории ОРЛО допускается «государственная» «рыспубликанская» регистрация транспортных средств без идентификационных номеров или с уничтоженными, поврежденными, а также поддельными идентификационными номерами составных частей. В том числе и ввезенных с других стран, в том числе, России и Украины.

Ну, чтобы читателю было понятно, разъясню проще, так сказать по-народному: ОРЛынская гопота разрешила легализовать на захваченной ими территории угнанные или отжатые машины со сбитыми, испорченными, стертыми, поддельными идентификационными кузовными знаками.

За время оккупации террористы награбили столько, что можно жить припеваючи несколько лет. Не зря же в ОРЛО снова на полную мощность работают ювелирные магазины.

В ОРЛО, как и в ОРДО местные террористы и прижившиеся здесь «ихтамнеты» получили «рыспубликанское» благословение на «легализацию» отжатого и намародеренного. Так здесь «распределеют» «свободное» жилье, то есть, квартиры выехавших из зоны оккупации беженцев-переселенцев, теперь вот и угнанные машины можно смело ставить на учет и не доказывать их происхождение.

В ОРДЛО, кстати, завозят много машин из Осетии и Абхазии, в том числе и угнанные в Европе. Это просто машинный клондайк, где можно недорого купить даже «Порше». Но, покупать отдельно здесь никто не спешит, у жителей ОРДЛО довольно машин по гаражам спрятано. Отжимай, не хочу!

Я вот все время смеялась со своего соседа. Он злой «рыфырендумщик», ватник и путинвведист, в марте 2014 года, когда еще работали автосалоны в Луганске, на все, что было, купил «Део», модель точно не помню. У него был депозит в «Привате», так он быстро решил вопрос, чтобы деньги Яценюку не достались.

У нас тогда поднимали панику, что будут национализировать все депозиты в пользу нищей Украины, вот он и «спасал» деньги. И тут Свердловск «освободила» банда православного коммуниста казака-афганца и местного депутата Александра Гайдея, и в городе начали отжимать машины для нужд «атамана» и его «войска».

Сосед машину спрятал в гараж, а сам продолжал ездить на старенькой «Таврии». Потом в город пришли осетины, потом буряты, потом псковяне. Потом просто же стала «народная рыспублика», где народ у кого есть автомат может забрать все, что хочет у народа, у которого нет автомата. Так новенькая «Део» и ржавеет в гараже, так как ездить на ней страшно. А еще сосед, как порядочный гражданин при первом приказе, быстро переоформил украинские номера на «лыныровские». Украинские номера у него забрали, выдали «лыныровские», а через неделю вышел другой приказ по ОРЛО, что при перерегистрации машин украинские номера не изымаются.

Дело в том, что у ОРЛОвских террористов начали возникать казусы. В Украину за пенсией не поедешь, родителей не повезешь без укропских номеров, да и в России не очень радуются «рыспубликанским» документам.

Побежал сосед назад в МРЭО за укропскими номерами, у них же вся семья «переселенцы» в Украине, бо ж пенсия. А его номера «порезали», ну, или кому-то продали, не знаю, какие у них там порядки, но ему их не отдали. Так что «Таврия» снова форевер! Он ее не успел переоформить, так как переоформлял новую, чтобы вывезти ее к родне в Россию. В общем, снимай сериал, будет поучительнее некуда!

Теперь народ в ОРДЛО ездит на местных номерах, выезжая в Украину или Россию, перед границей перекручивает. Номера разбалтываются, гайки из-за ям и колдобобин слетают, номера теряются, восстановление украинских за большие деньги, ОРЛОВских за тоже большие. Народ страдает, но терпит. И тут нововведение – отжимай, ставь на учет, никто не спросит, ни откуда авто, ни за пятна крови, ни за стертые или перебитые номера.

А вот для России, Беларуси и Европы – это плохая новость. Очень! Из России и так везут угнанные в ОРДЛО на разборки и перепродажи запчастей машины, а тут еще и “законодательный” клондайк. На границе тоже не проверяют и не спрашивают о документах и перебитых кузовных знаках. Ввози, не хочу! Думаю, что в ближайшие месяцы, как потеплеет Украину, Россию, Беларусь и Европу захлестнет волна угонов.

А ОРДЛО потихоньку превращается в пиратскую гавань, а война приобретает другой смысл. Может пора говорить о международном терроризме? А сколько у нас “великих” “руководителей”, “мыныстров” и “камандоров” ОРДЛО объявлено в розыск, признано террористами? То-то же. Вот так маленькие “законы” ОРДЛО подталкивают нас к большим вопросам.

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