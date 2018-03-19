У народных депутатов осталась одна неделя для отмены электронных деклараций для антикоррупционных активистов и решения проблем электронного декларирования наблюдательных советов государственных предприятий и нерезидентов/иностранцев.

"Реальных вариантов не много: зп №6674 (за основу и в целом с учетом замечаний Венецианской комиссии), или зп №6271 (за основу и в целом), но с добавлением изменений относительно электронного декларирования членами наблюдательных советов и нерезидентами, или поправки по этим вопросам в другие законы, которые на этапе второго чтения, или вообще отсрочка прошлогодних мартовских "одиозных" правок для решения вопроса политически", - заявил заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив в своем , передает

По его словам, депутаты могут решить эти вопросы за два дня.

"Реально – это только два дня на следующей неделе. Альтернатива – позор страны в международной среде с 1 апреля. Грустно и обидно это", - добавил Шимкив.

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