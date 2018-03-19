В Верховной Раде Украины зарегистрировали новый проект постановления. В документе говорится о запрете на отключение абонентов от газа, отопления и электроэнергии за долги, передает со ссылкой на .

Данный проект постановления №8108 опубликован на официальном сайте Верховной Рады. Документ зарегистрировали 12 марта. Так, по проекту, предусматривается введение моратория на отключение электроэнергии и газоснабжения должникам на период отопительного сезона (с 15 октября по 15 апреля). Мораторий будет действовать до 2020 года.

Запрет действует на отключение физических лиц, которые используют электроэнергию и газ в быту, а также на все социальные, образовательные и медицинские заведения. Мораторий не распространяется на случаи, когда нужно провести ремонтные и профилактические работы или ликвидировать аварийную ситуацию.

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