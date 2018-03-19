Первый полноценный рабочий день новоназначенного главы Национального банка Украины Якова Смолия начался с общего собрания работников, сообщает со ссылкой на .

Руководитель презентовал новую стратегию работы регулятора на ближайшие годы, а также рассказал о кадровых перестановках.Кроме того его заместители рассказали о нынешней ситуации на валютном рынке страны и чего ждать от инфлации.

Кадровая политика Смолия

"В моих планах не предусмотрено изменения структуры правления, за исключением одной должности, которая освободилась", - сказал руководитель .

Глава регулятора уточнил, что речь идет о его заместителе, курирующего расчеты и денежное обращение, информационные технологии. Кроме того, он рассказал, что уже в ближайшее время станут известно кто станет его первым заместителем.

Валютный рынок страны

не считает текущие колебания гривны на валютном рынке Украины существенными.

"У нас плавающий курс", - сказал заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий, отвечая на вопрос о восстановлении снижение курса гривны текущей недели после непрерывного укрепления предыдущие два месяца.

Чурий утверждает, что колебания курсов в таких пределах не является экстраординарными, а фундаментальные факторы для валютного рынка остаются благоприятными.

Инфляция

Руководство ожидает замедления инфляции в ближайшие несколько месяцев.

"В годовом выражении она начнет замедляться - это понятно - уже в ближайшие несколько месяцев", - заверил заместитель председателя Дмитрий Сологуб.

Более точный прогноз он не назвал, но привел в пример прошлый год, когда "инфляционный шок начал разворачиваться, начиная с апреля".Новая Старатегию Нацбанка

Руководство представило стратегию своего развития, а также украинской банковской системы на ближайшие годы. В ней определили семь основных целей:

1) низкая и стабильная инфляция;

2) стабильная, прозрачная и эффективная банковская система;

3) восстановление кредитования;

4) эффективное регулирование финансового сектора;

5) свободное движение капитала;

6) финансовая инклюзия;

7) нынешний, открытый, независимый, эффективный центральный банк.

"Сейчас мы имеем мощный фундамент для развития финансовой системы. За последние два года банки Украины вернули доверие граждан. имеет четкое видение и программу: мы продолжим работать на обеспечение ценовой и финансовой стабильности, вместе с финансовым сектором помогать экономическому росту. Реализация этого видения будет осуществляться по семи направлениям развития. Шесть направлены наружу - на удовлетворение потребностей финансовой экосистемы. Одна из важных предпосылок для их достижения - высокая институциональная спром жнисть центробанка. Понимая это, ставит перед собой и внутреннюю цель - стать современным, открытым, эффективным, независимым центральным банком", - отметил глава Яков Смолий.

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