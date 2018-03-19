Неполитические Сводки
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|Военный переворот в Украине: оценены угроза и последствия
|19.03.2018 13:49
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В контексте ситуации с обвинениями нардепа Надежды Савченко в подготовке к свержению власти в Украине, журналист и публицист Виталий Портников не исключил возможности военного переворота в стране.
Об этом он пишет в материале на сайте , передает
Портников отмечает, что еще несколько лет назад украинцы не могли поверить в победу на выборах президента рецидивиста Виктора Януковича, а также в возможность нападения России на Украину.
"Но у нас нет ни мудрого народа, ни сильного государства. Есть только пассионарная часть общества, которая заинтересована в строительстве государства - но и ее мудрой не назовёшь, так падка она на провокации.
Военный переворот в Украине может иметь катастрофические последствия для государства - утрату части территории, разрыв с Западом, разруху и смерть, восстановление полной зависимости от Москвы. Но это не значит, что его не может быть. И это не значит, что его сторонники представляют себе его последствия", - говорит журналист.
Также он указывает на тот факт, что организаторов переворотов не интересуют последствия.
"То, что человеком, который озвучивает тезис о «целесообразности» переворота, стала Надежда Савченко - и уже следовательно переворот кажется комедией - тоже неправильный подход. Нам кажется, что перевороты устраивают интеллигентные люди во фраках и с высшим образованием - такие, как Ленин или Троцкий.
Но, во-первых, Медведчук выглядит не хуже Ленина и тоже имеет юридическое образование. А, во-вторых, все те сторонники переворота, которые находились рядом с его организаторами и призывали к революции, были похожи именно на Надежду Савченко, а не на Льва Троцкого. Только вспомните - матрос Дыбенко, матрос Железняков, экспроприатор Джугашвили...Да по сравнению с ними Надежда Савченко - выпускница Института благородных девиц", - поясняет Портников.
Проводя исторические аналогии, журналист говорит о незавидной судьбе бенефициаров военного переворота в Украине.
"Но ни Украине, ни нам с вами от этого легче не будет", - резюмирует он.