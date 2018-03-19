Внефракционный народный депутат Надежда Савченко озвучила номер своего мобильного телефона, по которому к ней “может обратиться каждый украинец”, передает со ссылкой на .

“Этот телефон доступен каждому украинцу. +38 066-421-92-41. Каждый может дозвониться, спросить, что нужно”, – заявила Савченко.

Нардеп отметила, что ее телефон круглосуточно включен и разрывается от звонков.

“Если я не беру трубку, я обязательно перезвоню на каждый номер, который мне звонил. Я могу перезвонить в два часа ночи, в три часа ночи… И я говорю с каждым украницем”, – резюмировала Савченко.

Напомним, ранее Народный депутат Украины Надежда Савченко призналась, что в прошлом работала в службе секса по телефону.

Савченко отметила, что такую работу может выдержать не каждый, но она справилась.

“Я не знала, что это. Приехала туда, мне дали какой-то бульварный роман, сказали прочитать на микрофон сексуальную сцену. Я сначала мысленно посмеялась над этим. Многие девушки, которые пришли на отбор, были в шоке, шли оттуда, мало кто мог это прочитать. Я себе сказала: “Ты актриса, ты это прочтешь”, – вспоминает нардеп.

Она добавила, что в этой так называемой работе ее привлекла зарплата, так как официальный заработок на тот момент составлял 100 долларов.

«Зарплата в то время была шикарной 100 долларов. Надо было проходить официальное оформление, можно было с 23 лет. Мне в тот момент был 21″, – призналась Савченко.

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