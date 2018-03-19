Как пишет со ссылкой на , весной грядут большие планетарные изменения, которые готовят для вас вот что:

Овен

Для вас этой весной не будет ничего необычного, кроме того, что вы сможете сделать долгожданную передышку и насладиться отдыхом. Вы заслужили это. Ожидайте оригинальных подарков, и не только на День рождения.

Телец

Весенний сезон сулит вам перемены, будьте готовы к ним. Откройте свое сердце новым идеям и романтическим возможностям. Этой весной вы сможете укрепить ваши текущие отношения и почувствовать себя в полной безопасности. Ретроградный Юпитер принесет вам стабильность в любовной жизни.

Близнецы

Вы любопытны и амбициозны по своей природе, и эти качества, скорей только, просочатся весной в вашу романтическую жизнь. Вы будете вдохновлены и привнесете новую искру в существующие отношения. Если же вы одиноки и готовы открыться любви, приготовьтесь к неожиданным поворотам судьбы, которые прогремят, как гром между ясного неба. Возможно, вас ожидает неожиданная любовная интрига с парнем, у которого вы снимете жилье на отпуске в Италии или еще что-нибудь непредсказуемое.

Рак

Зима загнала вас в тупик? Весна — идеальное время, чтобы найти выход из ситуации и попробовать что-нибудь новое — независимо от того, находитесь ли вы в отношениях или собираетесь вступить в них. Разбавьте вашу рутину с партнером, присоединившись к новой компании или новым друзьям.

Лев

Вы обожаете быть в центре внимания, и весной непременно будете блистать. Вы будете отлично выглядеть и чувствовать себя прекрасно, что привлечет к вам потенциальных партнеров. Тем не менее, постарайтесь не увлечься этой новой волной внимания. Вы слишком добры, чтобы разбивать сердца. Сопротивляйтесь соблазну флиртовать направо и налево, если вы не слишком увлечены партнером.

Дева

Вы очень осторожны и методичны, но весной позвольте себе открыться к авантюрам, какими бы они ни были. Пакуйте чемоданы и отправляйтесь на поиски приключений. Путешествие может привести к приятному знакомству с экзотическим незнакомцем.

Весы

Прекратите играть роль королевской особы и спуститесь на грешную землю. Пришло время немного запачкаться. В последнее время вы ощущаете неудержимое влечение, следовательно весна — идеальное время, чтобы исследовать собственную сексуальность. Вас ожидает сексуальное разнообразие.

Скорпион

Вы трудолюбивы (и конкурентоспособны) по своей природе, и, похоже, ваш тяжелый труд окупится весной, привлекая новых потенциальных партнеров. Ваш успех сулит изменения в вашем романтическом статусе или же принесет новый всплеск страсти в существующие отношения.

Стрелец

Весна позволит вам чувствовать себя более привлекательными и притягательными. Вас ожидает множество позитивных изменений благодаря надежному и преданному партнеру. Вам понадобится поддержка стабильного партнера, чтобы легче переносить рутину.

Козерог

Вы ощущали себя одиноко последние нескольких лет, независимо от того, были вы в отношениях или нет. Но все изменится этой весной! В вашей жизни начинается новая, счастливая фаза. Вы особенно ощутите изменения в самоощущении, начиная с мая 2018 года, когда в ваш знак войдет Уран. Любовь и счастье поселятся в вашем сердце и больше не покинут его.

Водолей

На вашем любовном фронте грядут изменения, следовательно смотрите в оба. Возможно, в вашем окружении появится несколько симпатяг, которые ищут вашего расположения. Вы захотите перемен, вероятно, это будет переезд или знакомство и отношения с новым партнером.

Рыбы

Рыбы прошли три года тяжелых уроков со своим «жестким учителем» Сатурном, проходившим через их знак. Но весной этого года Сатурн переходит в знак Козерога, что предвещает перемены. Приготовьтесь к укреплению здоровых и глубоких отношений с друзьями и партнером и не забудьте читать сообщения в социальных сетях. Неожиданное возобновление общения с давно забытой любовью через Интернет, может стать для вас откровение

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