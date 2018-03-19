Если верить синоптикам, то наш сурок жестоко ошибся. Судя по его прогнозам, весна у нас должна была наступить в середине марта. Однако Украинский гидрометцентр предупреждает: 17–19 марта Украину ждет снежный коллапс, с порывами ветра в 15–18 м/с и гололедицей.

Это второй (желтый) уровень угрозы для автотранспорта, а в центральных и восточных областях — даже третий (красный). Эксперты уверяют: март будет со снегом и морозами, а апрель — с дождями и холодный. Во всем виновата Венера и климатические изменения, пишет со ссылкой на .

По мнению народного синоптика Леонида Горбаня, прохладная погода продлится до самой Пасхи, а апрель будет к тому же еще и дождливым. Настоящее тепло придет только в мае. «Мне мало кто верил, что 8 марта будет со снегом! Весь март будет холодным и даже Пасха. С 16 по 18 марта днем будет -7...-8 мороза, ночью — до -12 °С. И так продлится до 25 марта. Последние дни марта днем будет +3...+4 тепла, ночью -7...-8 ниже нуля. Первая неделя апреля, до Пасхи, будет дождливой, днем — примерно +10...+12 выше нуля, ночью 3...4 со знаком плюс. На Пасху, 8–10 апреля, — дожди, днем +12 градусов», — прогнозирует Горбань.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, в ближайшие пять дней нас ждут морозы. В пятницу дождь с мокрым снегом пройдет по всей территории страны. Тепло только на западе — до +8 градусов, на остальной территории +2...+4 тепла. С субботы холоднее только в Киевской, Черниговской и Сумской областях — до -8 мороза днем, на западе — от -1 до -5 ниже нуля, на юге +10...+12 °С, везде дожди. В воскресенье, 18 марта, снег пройдет по всей Украине. Днем -6...-8 ниже нуля, в Одесской и Николаевской областях -1...-3 градусов мороза, на востоке и юге — до +5 °С.

Сайт Gismeteo самые морозные дни обещает на воскресенье — до -11 °С и понедельник — до -9 градусов днем. В четверг начнется потепление: до нуля днем, а затем температура будет постепенно подниматься до +6...+9 °С до конца месяца. Но постоянно будут идти дожди. Да и на Пасху (8 апреля), по прогнозам, будет очень прохладно: обещают +5...+7 тепла и сильные осадки.

Привыкаем к бурям и шквалам

По мнению директора НИИ Гидрометеорологии Владимира Осадчего, причиной такого холодного и снежного марта стали региональные климатические изменения. «У нас сейчас 30-летний период похолодания. Именно для него характерны такие перепады давления, температуры, проникновения арктических масс. Две недели назад у нас был циклон, который принес столько снега. Можно вспомнить 2013 год, когда за один день выпала двухмесячная норма снега. Нам нужно к этому готовиться. Шквалы, бури, град — все это у нас будет в ближайшие 30 лет. Правда, зимой температура будет повышаться, только за последнее время она повысилась на два градуса», — объясняет «Вестям» Осадчий.

Он также считает, что такая погода хороша для сельского хозяйства, поскольку нерезкое потепление и таяние снегов помогают пропитать почву водой. «В этом году сильных паводков не будет, потому что теплеть будет постепенно», — говорит Осадчий. А вот вслед за 30-летним циклом придет другой, для которого будет характерно очень жаркое лето, и к нему тоже нужно готовиться. «Помните — в 2010 году летом температура поднялась до 40 градусов жары. Это был пик того 30-летнего цикла. За ним наступил нынешний с похолоданием. Примерно лет через 60 нас ждет лето, когда температура будет более чем +40 градусов», — предупреждает Осадчий.

В непогоде весной виновата Венера

Горбань поясняет, что нынешний год считается годом Венеры. А холодный, снежный март и холодный, дождливый апрель для Венеры свойственны. «Этот год характерен тем, что он волнами гонит то облачность с севера, то с Африки. «Правда, в год Венеры всегда очень хороший урожай пшеницы, поскольку озимым не нужно много тепла весной. Такая погода позволяет озимым развивать корневую систему, и тогда пшеница хорошо растет. Но проблема возникнет во время уборки урожая — пойдут дожди, и сложно будет убирать пшеницу. Поэтому не ждите хорошей погоды летом, а сразу убирайте поля», — советует Горбань.

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