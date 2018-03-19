И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что 3% раствор перекиси водорода не заживляет и не обеззараживает раны, сообщает со ссылкой на издание

"Если почитать специализированную международную литературу - вы не найдете никаких доказательств эффективности 3% раствора перекиси водорода в процессе заживления ран. Более концентрированный раствор (от 30% и выше) конечно подействует, однако тогда вы получите химический ожог", - объясняет Супрун.

Сомнительным руководительница МОЗ назвала свойство раствора перекиси водорода обезвредить патогенные микроорганизмы и бактерии, поскольку есть доказательства, что некоторые микроорганизмы содержат фермент каталазы, которая отключает действие Н2О2.

На самом инструкции 3% раствора перекиси водорода написано, что "при применении препарата происходит лишь временное уменьшение количества микроорганизмов".

Перекись водорода эффективен для механической очистки раны - то есть с тем же результатом можно промыть ее холодной или теплой проточной водой, объясняет Ульяна Супрун.

Глубокие раны тем более не нужно промывать раствором перекиси, ведь это чревато возникновением эмболии (кислород, который выделяется может попасть в сосуды и перекрыть проток крови).

Это не отменяет того, что перекись водорода полезна в других медицинских целях, например, для очистки инструментов.

Однако не убедительных научных подтверждений, что это средство помогает защитить рану от заражения и помочь зажить.

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