Много "НЛО" классического варианта обнаружено над горой Арарат. Очевидцы не опасаются пришельцев и часто их снимают в этой месности, передает со ссылкой на .

Как выяснилось, все эти "НЛО" земного происхождения. Они рождаются из облаков, в которых вершина горы Арарат постоянно скрывается. Они образуются на гребне воздушной волны либо над одним слоем воздуха. Ветром такое облако сдвинуть невозможно, как сообщает VladTime.

Это явление крайне редкое, но под горой Арарат оно происходит практически постоянно. Некоторые уфологи считают, что у облаков внеземное происхождение, и на самом деле это - корабли-пришельцы. На самом деле, это не так. По мнению экспертов, "НЛО" над горой Арарат - это просто напоминание о том, как в теории могут выглядеть инопланетные космолёты, если бы они действительно открыто появлялись, надолго зависая над чем-то.

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