Кассационный суд в составе Верховного суда отклонил ходатайство защиты третьего президента Грузии Михаила Саакашвили о личном присутствии президента Украины Петра Порошенко в суде по лишению гражданства, пишет со ссылкой на .

Об этом сообщил адвокат Руслан Чернолуцкий после судебного заседания по делу иска Саакашвили к Порошенко из-за лишения гражданства.

“Суд отклонил наше ходатайство о личном присутствии Петра Порошенко на судебном заседании, мы хотели бы лично у него узнать о причинах лишения Саакашвили гражданства за один день”, – уточнил Чернолуцкий.

По его словам, адвокаты вытребовали материалы миграционного дела Саакашвили за 2015 и 2017 год.

Суд объявил перерыв в деле, чтобы защита Саакашвили могла ознакомиться с этими материалами. Следующее заседание запланировано на 23 марта.

“Надеюсь, что победа будет за нами, у нас довольно доказательств для того, чтобы восстановить украинское гражданство Саакашвили”, – уточнил Чернолуцкий.

Ранее Чернолуцкий заявил, что депортированный из Украины руководитель “Руху нових сил” вернется в Украину уже “в ближайшее время”.

“Я вам гарантирую, что до конца года мы отстоим его право относительно незаконно лишенного гражданства, а также постараемся закрыть это фейковое, сфабрикованное уголовное дело и статус-кво восстановить. Я вам обещаю, что в ближайшее время вернется в Украину”, – отметил он.

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