Российский писатель Захар Прилепин, воюющий на стороне террористов "ДНР", придумал, как за две недели можно закончить войну на Донбассе.

По словам террориста, урегулировать ситуацию на востоке Украины можно было бы "стремительным образом", если бы "ушли в отпуск". Об этом Прилепин заявил в интервью передает

"Если б Америка ушла на две недели в отпуск, украинская проблема была бы разрешена стремительным образом. Не вся Америка, а часть, принимающая решения", — сказал террорист "ДНР".

По словам писателя, американцы управляют политической ситуацией в Украине.

"У нас же, понимаете, связь с Донбассом, которую мы наблюдаем, она прямая: приезжает какой-то американский советник, живет в три дня, уезжает, а на четвертый день начинается очередная провокация, выступление. Тут не надо гадать по кофейной гуще и по звездам, это очень часто имеет просто прямые последствия", — пояснил писатель.

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