Во время дебатов на одном из российских пропагандистских телеканалов кандидат в президенты России, руководитель ЛДПР , который недавно устроил истерику из-за поставок американского летального оружия в Украину, открыто поддержал боевиков и намекнул, что с их помощью сменит власть в Украине.

Соответствующее видео опубликовано на канале в YouTube, передает со ссылкой на .

"Я обещаю полную поддержку ополченцам Донбасса. И они не только защитят Донбасс. Объединившись с патриотами "Новороссии" (боевиками так называемых ДНР и ЛНР, - прим. "Апострофа"), я помогу вам освободить Украину от нацистского режима. Русский народ имеет право на воссоединение. Немцы воссоединились, вьетнамцы воссоединились, вот-вот воссоединятся корейцы. Чем же русские хуже? " – сказал он.















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