в пятницу провела обыски в офисах компании "Новая Почта" по делу о неуплате налогов в отдельно крупных размерах.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Лариса Сарган на своей странице в , передает

"По данным ГФС, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему для предоставления услуг по переводу в наличность безналичных средств и минимизации налогов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности", - написала она.

Указанные действия, по словам пресс-секретаря генпрокурора, привели к неуплате налогов в отдельно крупных размерах.















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