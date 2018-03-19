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|19.03.2018 17:33
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в пятницу провела обыски в офисах компании "Новая Почта" по делу о неуплате налогов в отдельно крупных размерах.
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Лариса Сарган на своей странице в , передает
"По данным ГФС, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему для предоставления услуг по переводу в наличность безналичных средств и минимизации налогов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности", - написала она.
Указанные действия, по словам пресс-секретаря генпрокурора, привели к неуплате налогов в отдельно крупных размерах.