Пианист Фабрис Ульрих организовал во Франции благотворительные концерты. Деньги от них передадут детям, потерявшим родителей в войне на Донбассе, передает со ссылкой на .

Пианист пригласил оркестр Харьковской филармонии во Францию ​​устроить концертное турне по стране и рассказать о давних культурных и исторических связях Украины и Франции. Они начинаются с королевы Франции Анны Киевской, дочери киевского князя Ярослава Мудрого, - об этом пишет "Радіо ".

Один из концертов состоялся в пригороде Лиона, в церкви Сен-Жени-Лаваль. Концерт начался с выступления собрата Василия Слепака (оперного певца, который погиб на Донбассе) - тенора Тьерри де Маркля.

Он вспомнил, как четыре года назад именно в этой церкви они пели с Василием, собирая средства для украинских детей, пострадавших в результате войны на востоке Украины. С тех пор Тьерри не убирает сине-желтую ленту из своей партитуры. На концерте он спел гимн Украины на украинском языке с французским акцентом.Концерт начался "Мелодией" Мирослава Скорика. Так музыканты хотели показать, что они приехали "с большой культурной государства".

"Во время этой поездки мы часто общаемся с французами, об Украине они знают, что" она где-то на территории России "и" там сейчас война ". Никто нас не воспринимает как страну с высоким искусством и талантливыми и образованными музыкантами. Когда я рассказываю французам, что у нас в каждом регионе есть свой симфонический оркестр, то у них глаза открываются. Моя мечта, чтобы так и воспринимали нас в мире как страну с высоким искусством ", - рассказал дирижер оркестра Юрий Янко.

Симфонический оркестр приехал во Францию ​​по приглашению пианиста Фабриса Ульрих, с которым музыканты давали концерты по всей стране.

"Я поражен тем, насколько симфонический академический оркестр чувствует музыку и подстраивается под музыканта. Я такого еще не видел ", - говорит пианист Фабрис Ульрих.

На концертное турне его вдохновило то, одна из любимых его композиций Summertime Джорджа Гершвина была написана по мотивам украинской колыбельной "Ой ходить сон". Сам Гершвин, который родился в семье еврейских мигрантов из Украины, якобы услышал колыбельную во время знаменитого американского турне хора Александра Кошица в 1920-х годах.

Организовать концерты по всей Франции музыкантам помогали местные власти и украинские сообщества. Средства, полученные за концерт, планируют отдать на помощь детям, которые стали сиротами из-за войны в Донбассе. Несколько концертов посвятили только французским детям, чтобы ознакомить их с классической музыкой в ​​исполнении украинских и французских музыкантов.

Украинец Дмитрий Чони получил первую премию престижного Международного конкурса пианистов Los Angeles International Piano Competition.

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