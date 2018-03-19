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|"Обычный Mercedes" - нардепы рассказали о своих авто
|19.03.2018 20:25
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Народные депутаты катаются на авто , Porsche, . Об этом говорится в сюжете "ТСН", передает со ссылкой на .
Депутат из Радикальной партии Елена Кошелева ездит на собственной авто.
"Мерседес, обыкновенный седан С-класс (комфортный. - Gazeta.ua), темно вишневый", - рассказала она.
Антон Киссе из группы "Возрождение" катается на Porsche Cayenne, а Максим Поляков из "Народний фронт" - на X5.
"Три автомобиля. Два Мерседеса и Лексус. Я сама за рулем. Мерседес одна из последних марок, красный. Приехали случайно в салон, стоял новый автомобиль. Решили, что было бы удобно, поскольку вся техника очень быстро обновляется, приобрести именно новую модель" , - говорит член БПП Нина Южанина.
Татьяна Острикова от "Самопоміч" является байкером и катается на мотоцикле.
"Оппоблоковец" ездит на бронированном микроавтобусе Мерседес.
"Сегодня я приехал на Мерседесе, который беру в аренду. А сзади - Тойота, которая моя. Было Феррари, которое брал в аренду", - говорит член Радикальной партии Сергей Рыбалка и признается: в аренду авто брать выгодно.
Внефракционный ездит на Мерседес и джипе Порше. Имеет двух водителей. Их зарплата - 15 тыс. грн.
Украинцы избрали Верховную Раду восьмого созыва на внеочередных выборах 26 октября 2014-го. В парламент прошли: "Народний фронт", "Блок Петра Порошенка", "Самопоміч", "Опозиційний блок", Радикальна партія Олега Ляшко и "Батьківщина". В Раде работают 421 депутат. 223 избраны по спискам партий и 198 - в одномандатных округах. Свои полномочия парламент должен прекратить в 2019 году.