Народные депутаты катаются на авто , Porsche, . Об этом говорится в сюжете "ТСН", передает со ссылкой на .

Депутат из Радикальной партии Елена Кошелева ездит на собственной авто.

"Мерседес, обыкновенный седан С-класс (комфортный. - Gazeta.ua), темно вишневый", - рассказала она.

Антон Киссе из группы "Возрождение" катается на Porsche Cayenne, а Максим Поляков из "Народний фронт" - на X5.

"Три автомобиля. Два Мерседеса и Лексус. Я сама за рулем. Мерседес одна из последних марок, красный. Приехали случайно в салон, стоял новый автомобиль. Решили, что было бы удобно, поскольку вся техника очень быстро обновляется, приобрести именно новую модель" , - говорит член БПП Нина Южанина.

Татьяна Острикова от "Самопоміч" является байкером и катается на мотоцикле.

"Оппоблоковец" ездит на бронированном микроавтобусе Мерседес.

"Сегодня я приехал на Мерседесе, который беру в аренду. А сзади - Тойота, которая моя. Было Феррари, которое брал в аренду", - говорит член Радикальной партии Сергей Рыбалка и признается: в аренду авто брать выгодно.

Внефракционный ездит на Мерседес и джипе Порше. Имеет двух водителей. Их зарплата - 15 тыс. грн.

Украинцы избрали Верховную Раду восьмого созыва на внеочередных выборах 26 октября 2014-го. В парламент прошли: "Народний фронт", "Блок Петра Порошенка", "Самопоміч", "Опозицій­ний блок", Радикальна партія Олега Ляшко и "Батьківщина". В Раде работают 421 депутат. 223 избраны по спискам партий и 198 - в одномандатных округах. Свои полномочия парламент должен прекратить в 2019 году.

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