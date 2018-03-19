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|Не дала поиграть в видеоигру - 9-летний мальчик застрелил сестру
|19.03.2018 22:22
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В штате Миссисипи, 9-летний мальчик застрелил свою 13-летнюю сестру. Девочка отказалась отдать ему джойстик, чтобы он мог поиграть в видеоигру.
Об этом сообщает местная полиция,передает со ссылкой на .
Мальчик выстрелил в сестру сзади. Пуля прошла через мозг. Девочка умерла в больнице.
"Ему только лишь девять. Я предполагаю, что он видел в видеоиграх или на телевидении. Я не знаю, он точно осознавал, что делает. Я знаю, что это трагедия", - сообщил шериф округа Монро Сесил Кантрелл.
Мать мальчика в момент выстрела была в соседней комнате. Кормила других детей.
Полиция расследует, где ребенок взял оружие.
"Это абсолютно новые обстоятельства для нас, мы никогда не имели дело с ребенком, который стреляет у других детей в возрасте девяти лет", - добавил шериф.