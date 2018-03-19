Пророссийские взгляды имеет примерно каждый шестой гражданин Украины.

Об этом в интервью рассказал социолог, руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович,передает со ссылкой на .

"Есть определенная часть украинцев, которая за сближение с Россией. Из-за семейных связей, частых поездок, бизнеса, торговлю между государствами, контрабанду, ностальгию по СССР. А есть и этнические украинцы, которые за Путина и Сталина. И никак не за Европу. Пророссийские взгляды примерно у каждого шестого украинца. Для них Запад - непонятен. Возможно, языковой барьер - одна из причин. Такой украинец едет работать в Россию, потому что "там нас поймут", - считает социолог.

Украинцы определили векторы, по которым будет развиваться государство.

"Когда-то можно было говорить о расколе государства. На этом зарабатывали политические очки. Сейчас - нет. Когда 60 процентов говорят, что идем в Европу, а ты говоришь - в Россию, каждый второй плюнет тебе в морду. Это опасно. Думаю, изменить вектор никто не сможет. Украина восстанет против этого. Мы это уже видели в 2013-м. У нас однозначные векторы, что касается украинского языка, отношения к России, Европе и ", - отметил знаток.

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