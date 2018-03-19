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|Эксперт прогнозирует проявление милосердия Путина-царя
|19.03.2018 23:15
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После выборов российский президент может согласиться на обмен пленными или освобождение политзаключенных.
Такое мнение высказала эксперт-международник Анна Шелест,передает со ссылкой на .
"Удовлетворив собственные амбиции во время выборов, Путин сможет сделать дар с "барского плеча" и, например, согласиться на определенные изменения в гуманитарных вопросах - позволить в рамках минской группы решить определенные вопросы. Возможно, будет очередной обмен пленными или один-два политических узников отпустят из Российской Федерации, чтобы показать, что царь может это сделать", - считает Шелест.
18 марта прошли выборы президента России. В украинском уверены, что мир не признает их результаты из-за проведения выборов в оккупированном Крыму.