Несмотря на постоянные жалобы руководства заводов, которые принадлежат украинскому олигарху Виктору Пинчуку, они платят за энергоресурсы меньше, чем предприятия в Европейском союзе.

Об этом на своей странице в Facebook написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, передает со ссылкой на .

"Обычно можно услышать ужасающие описания того, что наша промышленность платит дороже чем (промышленность - ред.) в ЕС... Официальные данные Eurostar свидетельствуют о том, что промышленность в ЕС платит больше 4 гривен за кВт-час. У нас платят менее 3 гривен", - написал Корольчук.

При этом знаток отмечает, что позиция ориентированной на экспорт и получающей выручку в валюте металлургической компании "Интертайп", принадлежащей Пинчуку относительно стимулирующего тарифообразования в энергетике "не понятна". "А по RAB-тарифам вообще непонятная позиция "Интертайп", которая называет себя национальной компанией, но делает вид, что модернизация электросетей - это опять таки вопрос государства, а не всех, кто живет в Украине", - уточнил Корольчук.

В частности, он напомнил слова директора по корпоративным отношениям компании Дмитрия Кисилевского о том, что "Интертайп" в 2018 году потеряет от RAB-тарифов и "Роттердам+" почти 10 млн долларов. По его словам, не смотря на жалобы металлургической компании "Интертайп", принадлежащей Пинчуку, о том, что Украина закупает отечественный уголь по цене европейского, на самом деле не соответствует действительности. "Стоимость угля в тарифе для (украинских - ред.) ТЭС ниже, чем на мировых рынках", - уточнил Корольчук.

Кроме того, компания умалчивает о дефиците угля, перекладывая эту проблему на государство, утверждает знаток. Юрий Корольчук также напомнил, что реформирование рынка электроэнергии и внедрение стимулирующего тарифообразования - одно из главных требований ЕС, выдвинутых .

Как сообщалось, в марте 2016 года НКРЭКУ утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию.

Согласно этой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам + стоимость его доставки в Украину". Сейчас в Украине формульное ценообразование действует для всех видов энергоносителей. Так, в случае природного газа действует формула Дюссельдорф + (цена хаба NCG + доставка к хабу в Словакии + доставка в Украину), в случае угля - формула Роттердам + (CIF ARA (Amsterdam Rotterdam Antwerp) + доставка), в случае нефти используются котировки Platts + премия.

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