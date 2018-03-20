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|В Великобритании заявили о 5 причинах незаконности пропутинского "крымского референдума"
|20.03.2018 00:09
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Министерство иностранных дел Великобритании назвало 5 причин незаконности "референдума" в оккупированном Крыму, который проводили 4 года назад.
Ведомство опубликовало эти причины в Twitter,передает со ссылкой на .
1. "Референдум" нарушал Конституцию Украины, и объявлен незаконным и "Большой семеркой".
2. Пророссийская пропаганда доминировала, в то время, как украинская пресса была закрыта.
3. Голосование было подготовлено за 20 дней, что не дало возможности для общественного обсуждения.
4. Российские военные захватили ключевые части полуострова и граждане должны были голосовать под пристальным вниманием российских "зеленых человечков".
5. На референдуме отсутствовали наблюдатели, заслуживающие доверия.
Международные переговоры о деоккупации аннексированного Россией Крыма должен возглавить . Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макалистер