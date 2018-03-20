Сильных снегопадов состоянию на 17:00 19 марта в Украине не наблюдается. Небольшой снег идет в Донецкой и Ивано-Франковской областях. 59 населенных пунктов в 7 областях страны остаются обесточенными.

"Остаются обесточенными 59 населенных пунктов в 7 областях (Днепропетровская - 16, Донецкая - 16, Запорожская - 16 Николаевская - 4, Одесская - 4, Херсонская - 2 и Кировоградская - 1)", передает со ссылкой на .

Проблемы существуют на дорогах Украины.

Для обеспечения проезда и расчистке автодорог на территории Украины от Укравтодора привлечены 2 тыс. 479 человек и 1 тыс. 923 единиц техники.

Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

В Днепре выпала двухмесячная норма снега. Из-за непогоды возник транспортный коллапс - большинство маршруток не смогли утром уехать из автопарков, а троллейбусы и трамваи - попасть на линии.

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