Неполитические Сводки
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|"Злобные дебилы" - певец Макаревич высказался о русских
|20.03.2018 00:57
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После поездки в певец поделился мыслями о современных россиянах.
Он отметил на Facebook, разница между американцами и русскими колоссальная, и сделал вывод, что: "с нами происходит что-то ужасное",передает со ссылкой на .
"Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило - насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше - они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное", - пишет он.
"Открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов". - добавил руководитель "Машины времени".
В сети вспомнили песню Андрея Макаревича "Сказка о законодательстве", посвященную власти Российской Федерации и записанную на видео 2015 года. Ролик, появившийся в Facebook-паблик "", вызвал жаркие дискуссии.