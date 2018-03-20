В Сети появились официальные рекламные изображения нового флагмана Xiaomi Mi Mix 2s. Официальная презентация гаджета ожидается 27 марта этого года. Об этом пишет со ссылкой на .

Судя по снимкам, гаджет мало чем отличается от своего предшественника. Ключевым новшеством устройства станет топовый Android-процессор Snapdragon 845.

Ожидается, что новинка также получит 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Емкость аккумулятора составит 3400 мАч.

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