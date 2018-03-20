|Создан "самый маленький в мире" компьютер
|20.03.2018 02:12
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Компания представила, по ее словам, самый маленький в мире компьютер. По своим размерам он сопоставим с гранулой соли, при этом устройство имеет вычислительную мощность процессора x86 1990 года. Об этом пишет со ссылкой на .
На сегодняшний день эти показатели, непременно, не высокие. И тем не менее, устройство сможет "контролировать, анализировать и даже обрабатывать данные".
Стоимость его составит менее десяти центов и состоять оно будет из "нескольких сотен тысяч транзисторов".
Сообщается, что компьютер работает на блокчейне. Таким образом, он может стать источником данных для блоков приложений, позволяя, например, отслеживать отгрузку товаров и обнаруживать недостачи и прочие проблемы.Фото:
Кроме того, он сможет выполнять базовые задачи искусственного интеллекта, между которых - сортировка данных.
Производитель не уточняет, когда именно компьютер будет отправлен в производство. В настоящее время тестируется его образец.
Ранее сообщалось, что компания создала мощнейший квантовый компьютер, опережающий по скорости современные компьютеры.