Верховная рада (ВР) Украины в четверг, 22 марта, рассмотрит представление Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) на задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. Об этом после заседания фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) заявила представитель президента в Ирина , сообщили в пресс-службе БПП.

напомнила, что генпрокурор просит депутатов разрешить привлечения Савченко к уголовной ответственности, еее задержание и арест, передает со ссылкой на .

"В среду будет рассматриваться вопрос на Комитете. Генпрокурор будет в четверг. Фракция БПП будет голосовать за все три позиции - снятие неприкосновенности, арест и задержание. Видео, которое вы увидите на заседании, шокируют все общество", - отметила .

Она также отметила, что наша часть будет поддерживать законопроект о согласие на осмотр вещей депутатов при входе в парламент.

"Мы его (законопроект, ред.) уже зарегистрировали и будем поддерживать", - отметила .

Напомним, ранее сообщалось, что Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной рады Украины в среду, 21 марта 2018 года, рассмотрит представление на нардепа Надежду Савченко.

Отметим, 16 марта 2018 года регламентный комитет получил представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Надежды Савченко. Генпрокурор внес в раду соответствующее представление 15 марта. До этого генеральный прокурор Украины Юрий заявил, что у ГПУ есть доказательства, что Савченко планировала, вербовала и давала указания о том, как осуществить террористический акт в зале Верховной рады.

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