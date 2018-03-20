Сегодня в Запорожье на Днепровском шоссе на огромной скорости перевернулась маршрутка №49. Внутри автобуса находились 18 пассажиров,передает со ссылкой на .

"Все живы, проходят осмотр на месте. Свидетели говорят, маршрутка ехала больше 100 км/ч", - пишет Виктор Шейко на своей странице в Facebook.

В результате аварии госпитализированы двое пассажиров, другие получили легкие телесные повреждения.

По словам водителя маршрутки, он заехал на бордюр, из-за чего его занесло и машина перевернулась.

Следствие выясняет причину аварии.

В оккупированном Донецке в попал трамвай. Известно, что двигаясь трамвай сошел с рельсов. После чего протаранил деревянный забор и врезался в дом, едва не задев газовый баллон.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира