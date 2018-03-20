Дефицит госбюджета в 2017 году составил 47,9 млрд грн, или 1,6% от ВВП.

Об этом говорится в отчете Минфина об исполнении госбюджета за 2017 год, передает со ссылкой на .

В 2016 году недостаток составил 70,3 млрд грн, или 2,9% ВВП. В 2015 году - 45,2 млрд грн, или 2,3%. В 2014 году недостаток бюджета составил 78,1 млрд грн, или 4,9%.

7 декабря 2017 года утвердила законопроект о госбюджете 2018 года.

Доходная часть госбюджета составит 913,613 млрд грн. Расходная - 988,634 млрд грн.

Дефицит госбюджета 2018 года увеличено на 3,9 млрд грн. Покрытие которого предусмотрено спецконфискацией. Всего от спецконфискации заложено 4,7 млрд грн поступлений. С учетом предоставления кредитов из госбюджета, его недостаток составит 81,849 млрд грн. Это равно 2,46% ВВП.

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